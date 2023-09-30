Три автомобиля разбились на въезде в Петрозаводск

Сегодня днем на въезде в Петрозаводск произошла жесткая авария. Об этом сообщает паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии».

По информации очевидцев, на кольце у Силикатного завода столкнулись три автомобиля. Кадры сняты в районе 15 часов.

Судя по опубликованным фотографиям, транспортные средства получили серьезные повреждения. Обстоятельства инцидента пока не известны. // Фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»