30 сентября 2023, 15:33
Происшествия

Три автомобиля разбились на въезде в Петрозаводск

На кольце у Силикатного завода произошла жесткая авария

Сегодня днем на въезде в Петрозаводск произошла жесткая авария. Об этом сообщает паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии».

По информации очевидцев, на кольце у Силикатного завода столкнулись три автомобиля. Кадры сняты в районе 15 часов.

Судя по опубликованным фотографиям, транспортные средства получили серьезные повреждения. Обстоятельства инцидента пока не известны. // Фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»

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