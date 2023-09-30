Юные жители Петрозаводска пытались украсть 55 плиток шоколада

В четверг днем в одном из магазинов Петрозаводска была нажата тревожная кнопка. На место выехал наряд Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

В торговой точке выяснилось, что юные жители карельской столицы пытались совершить кражу. Они хотели вынести из зала средства гигиены, напитки и 55 плиток шоколада.

Молодые нарушители были задержаны и переданы полиции для дальнейшего разбирательства. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson