Автомобиль обворовали на охраняемой стоянке в Карелии

В полицию Кондопоги обратился местный житель. Он рассказал о том, что из салона его грузовика пропали 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, автомобиль находился на охраняемой стоянке. Просмотрев записи камер наблюдения, полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний мужчина. Он признался, что украденные деньги успел пропить.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде. // Фото: unsplash.com / Max Fleischmann