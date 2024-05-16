Врач связала окрашивание волос с развитием рака

Регулярное окрашивание волос увеличивает риск развития рака. Об этом рассказала онколог Хамис Магомедова, слова специалиста приводит «Доктор Питер».

Врач сослалась на данные исследования, опубликованного в 2019 году. Она указала, что всего одно окрашивание волос в год увеличивает риск развития рака на 9%. Продолжительность использования средств не имеет значения, отметила Магомедова.

Медик подчеркнула, что содержащиеся в средствах для ухода за волосами токсичные компоненты негативно влияют на жизненно важные процессы в организме и на гормональный фон. // Фото: unsplash.com / Adam Winger