Младшеклассница умерла на занятиях в российской школе

В Севастополе ученица третьего класса умерла во время занятий в школе. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

По данным источника, десятилетней девочке стало плохо на уроке физкультуры. Она упала в обморок. Учитель и школьные медики пытались оказать ребенку первую помощь, затем прибыли врачи скорой. Однако спасти девочку не удалось.

Как отмечает издание, предварительной причиной смерти младшеклассницы стал отек головного мозга. При этом девочка занималась акробатикой, а в апреле прошла полное медицинское обследование, которое не выявило у нее проблем со здоровьем. // Фото: freepik.com / Drazen Zigic