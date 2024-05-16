Потолок обрушился в школе в российском городе

В Дагестане в одной из школ на перемене обрушился потолок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет и прокуратуру региона.

По данным источника, инцидент произошел в Каспийске. СК проводит проверку по факту случившегося, устанавливаются причины ЧП. О пострадавших не сообщается.

Прокуратура также организовала проверку. Будет дана оценка «соблюдению требований законодательства в сфере обеспечения безопасных условий пребывания и обучения детей в образовательной организации». // Фото: unsplash.com / Feliphe Schiarolli