Врач рассказала об опасности гирлянд для здоровья человека

Новогодние гирлянды могут стать причиной неврологических проблем. Об этом предупредила врач-офтальмолог Татьяна Шилова. По ее словам, важна непрерывность свечения, а непрерывно мерцающие огни считаются вредными. Такое мигание опасно не только для глаз, но и с точки зрения неврологии.

«Считается, что это плохо влияет на корковую деятельность, вызывает возбуждение, вызывает зрительное утомление»,

- пояснила врач в беседе с телеканалом «Звезда».

По ее словам, важная цветовая гамма гирлянды. Если огни теплых оттенков, то раздражение меньше. Красный свет считается возбуждающим, негативно влияет, особенно когда в ночное время человек долго смотрит на гирлянды.

Шилова считает, что безопасность гирлянд для здоровья во многом определяется их качеством. По ее словам, контрафактная продукция может спровоцировать ожог сетчатки глаза. (фото pixabay.com, zujen)