18 школ Карелии капитально отремонтируют за полтора миллиарда рублей

Карелия получит субсидию из федерального бюджета на капитальный ремонт 18 школ, которые в 2021 году подготовили проектную документацию. Об этом написал в своем аккаунте глава региона. Ее размер почти полтора миллиарда рублей. 1 миллиард 41 миллион поступят в следующем году. 443 с половиной миллиона рублей поступят в 2023 году.

Деньги потратят на ремонт фасадов, крыш, внутренних коммуникаций.

Капитально отремонтируют Шуйскую среднюю школу №1; Пряжинскую школу имени Героя Советского Союза Марии Мелентьевой; Эссойльскую школу; Суоярвскую школу; Найстенъярвскую школу; Вешкельскую школу; Поросозерскую школу; в Петрозаводске - школу №9 имени И.С. Фрадкова, школы №25, №14, №20, школы-интернаты №23 и 18, специализированную школу искусств; Чалнинскую школу; школу-интернат №14 в Надвоицах; Чупинскую школу; Лахденпохскую школу.