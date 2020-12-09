Врач рассказала, кому нельзя пить в Новый год

Заразившихся коронавирусом россиян призвали полностью воздержаться от алкоголя в новогоднюю ночь. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на диетолога Елену Соломатину.

Алкоголь - провокатор ухудшения состояния. Его нужно исключить, он угнетает организм, сжижает кровь и ведет к интоксикации. Можно разве что один глоток шампанского, но лучше исключить даже это,

- отметила специалист.

Что касается еды, медик советует пациентам с Covid-19 обратить внимание на бульоны и заливное. А вот тяжелую пищу им следует исключить. Это касается шашлыка, оливье, икры, селедки под шубой. Отдать предпочтение стоит неконсервированной рыбе, крольчатине и мясу птицы.

Допустимо включение в новогодний рацион блюд, содержащих творог, имбирь, чеснок и томатный сок. В качестве десерта Соломатина предложила приготовить взбитые муссы, желе и смузи. Фото all-rf.com