Врач рассказала, какие зимние шапки опасны для здоровья

Дерматолог Татьяна Егорова назвала зимние шапки, которые могут быть опасны для здоровья. Слова специалиста приводит «Федерал Пресс».

Как отметила Егорова, пренебрегать шапками в холода не стоит, поскольку зимой ухудшается кровоснабжение кожи головы, а волосяным луковицам не хватает питательных веществ. При этом шапка с тугой резинкой или головной убор, не подходящий по размеру, будут перекрывать поступление крови, предупредила эксперт.

Врач подчеркнула, что меховые шапки не предназначены для регулярного использования. Если на улице не слишком холодно, стоит отдать предпочтение более легким головным уборам. При этом в помещении шапку следует всегда снимать.

Специалист также напомнила, что сделанные из синтетических средств головные уборы создают парниковый эффект. Это может привести к появлению перхоти, а также к сухости и раздражению кожи головы. // Фото: unsplash.com / Joe Yates