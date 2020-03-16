Врач рассказала, как лучше сбить температуру при признаках инфекции

При высокой температуре стоит отдать предпочтение парацетомолу, рассказал недавно журналистам глава министерства здравоохранения Франции Оливье Веран. А вот противовоспалительные препараты на основе ибупрофена и кортизона могут ухудшить состояние здоровья заболевшего коронавирусной инфекцией, считает чиновник.

Врач-вирусолог Евгения Селькова согласилась с мнением французского министра, пишет «Вечерняя Москва».

«Он абсолютно прав, поскольку еще не до конца изучено воздействие группы жаропонижающих средств на организм тех, у кого диагностирован коронавирус. Это касается всех видов гормональных средств и в том числе стероидных. Поэтому лучше не проводить эксперименты и не употреблять их. Об этом неоднократно высказывались не только наши коллеги из Франции, но и из Японии, Италии и Китая»,

- заметила эксперт.

Специалист заметила, что формула и механизм действия на организм парацетомола отличаются от ибупрофена.

«Несмотря на то, что очень часто эти два средства используются совместно, парацетамол все же является главным безрецептурным препаратом. Он чаще всего в качестве приоритетного средства применяется во всем мире при высокой температуре и более деликатно воздействует на организм, чем ибупрофен»,

- рассказала врач.

Чтобы снизить возможную концентрацию вируса в помещении, медик рекомендует использовать другие способы, например, проветривать помещения, в которых заболевший проводит большую часть времени.

Напомним, вчера стало известно, что в Петрозаводске восемь человек могут быть заражены коронавирусом. Люди изолированы в инфекционной больнице. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.