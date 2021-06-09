Врач рассказала, чем грозят поздние обеды

Поздние обеды могут быть вредны для здоровья человека, кушать следует пораньше. Такой совет дала диетолог Тамара Дюкер Фрейман, ее слова приводит «Лента.ру» со ссылкой на CNN.

Пропуск обеда может привести к низкому уровню сахара в крови и раздражительности. Если человек не ест днем, он, как правило, налегает на еду вечером, что ведет к нарушениям сна и проблемам с объемом талии.

Если найти время для сытного и сбалансированного обеда, это поможет организовать питание в течение дня и позволит лучше реагировать на настоящее чувство голода. Так мы сможем есть, когда голодны, и будем менее склонны перекусывать в течение всего рабочего дня,

- отметила специалист.

Диетолог Лиза Янг, в свою очередь, рекомендует скомбинировать в обеде овощи, здоровые белки и богатые клетчаткой углеводы. В качестве источника жиров, по ее мнению, идеально подходят оливковое масло, авокадо и орехи. Фото stihi.ru