Умер актер из сериала «Чисто английское убийство»

Актер из Великобритании Бен Робертс умер в возрасте 70 лет. О смерти артиста сообщает РИА Новости со ссылкой на The Mirror.

Робертс впервые появился на экране в 1978 году в телевизионном сериале «Место женщины». Актер известен благодаря ролям в таких сериалах, как «Профессионалы», «Доктор Кто», «Катастрофа». Наибольшую популярность он получил после сьемок в сериале «Чисто английское убийство», где сыграл главного инспектора Дерека Конвея.

Причины смерти артиста не раскрываются. Фото: скриншот сериала «Чисто английское убийство»