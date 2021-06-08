Женщина сорвала огромный куш в лотерее и испытала разочарование

Жительница Китая выиграла в лотерею потребительские купоны на сумму, эквивалентную 1,1 миллиарда рублей, и испытала большое разочарование. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.

Удача улыбнулась женщине в октябре 2018 года. Она сразу же ушла с работы и начала путешествовать по миру. Самой интересной ей показалась поездка в США на бесплатные курсы пилотирования вертолета. Правда, за проезд и проживание в Америке китаянке пришлось платить самой. Женщина быстро поняла, что тратит на использование купонов крупные суммы из своего кармана. Кроме того, оказалось, что купоны действительны только в течение года.

В итоге женщина потратила более 200 тысяч юаней (2,2 миллиона рублей) на путешествия за «бесплатными» услугами и развлечениями. Из-за постоянных перелетов у нее ухудшилось здоровье, а кроме того, открытое в 2020 году женщиной маркетинговое агентство было закрыто властями. Она считает это признаком того, что удача отвернулась от нее.

«Мое везение явно иссякло. Все, что случилось со мной, больше похоже на насмешку», - отметила победительница. Впрочем, женщина надеется, что ее опыт поможет другим людям, оказавшимся в схожей ситуации. Фото dreamstime.com