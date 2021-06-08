Названы вероятные сроки возобновления авиасообщения с курортами Египта

Авиасообщение России с Египтом может быть возобновлено уже в июле. Такие сроки приводит «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.

Как сообщает агентство, авиасообщение с египетскими курортами Хургадой и Шарм-эш-Шейхом может возобновиться в начале июля - сначала прямое регулярное, а позднее полетят и чартеры.

Уточняется, что власти России и Египта уже подписали все соответствующие документы, регламентирующие полеты между государствами. Также отмечалось, что российские специалисты будут следить за безопасностью рейсов в египетских аэропортах. Фото bstatic.com