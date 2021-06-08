Женщина родила десять детей и установила мировой рекорд

В ЮАР местная жительница родила сразу десять детей и побила тем самым мировой рекорд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный портал IOL.

По данным издания, 37-летняя Госиаме Тамара Ситоле из южноафриканской провинции Гаутенг в ночь на вторник родила семь мальчиков и трех девочек, находясь на восьмом месяце беременности. При этом ранее врачи ожидали, что женщина должна была родить восьмерых.

Предыдущий рекорд был установлен в мае. Жительница Мали родила за раз девять детей. Фото источника