Названы восемь симптомов неизлечимого заболевания кишечника

Немецкие специалисты рассказали о симптомах и вариантах течения язвенного колита - хронического заболевания кишечника. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на focus.de.

Симптомами такой болезни эксперты назвали лихорадку, усталость и нарушение стула. По словам специалистов, заболевание является неизлечимым и развивается чаще всего у людей 25-35 лет.

Болезнь сопровождается появлением язв на слизистой оболочке толстой кишки, затем она может распространиться на тонкую кишку. Чаще всего она останавливается при переходе в тонкую кишку, однако в некоторых случаях могут воспалиться все стенки.

При прогрессировании болезни могут возникать длительные осложнения. Кроме того, страдающие от язвенного колита не застрахованы от рецидивов и внезапных обострений при отсутствии симптомов.

Среди распространенных симптомов специалисты также называют боли в области левой нижней части живота, жар, истощение, анемию, иногда - тошноту и запор.

Возникновение сопровождающих кожных заболеваний, воспалений глаз или боли в суставах не характерно для страдающих от язвенного колита. В некоторых случаях больные легко переносят колит, вовсе его не замечая. Фото netnews.com