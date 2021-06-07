Самый богатый человек мира полетит в космос

Основатель компании Amazon Джефф Безос объявил о том, что полетит в космос со своим братом. Об этом самый богатый человек мира написал на своей странице в Instagram.

«С пяти лет я мечтал о путешествии в космос. 20 июля я отправлюсь в это путешествие со своим братом. Величайшее приключение с моим лучшим другом», - заявил Безос.

Уточняется, что также в космическое путешествие с миллиардером сможет отправиться победитель аукциона. Регистрация желающих закончится 10 июня, а сам аукцион завершится 12 июня.

Безос и его брат отправятся в космос в рамках первого космического полета компании Blue Origin, которая принадлежит миллиардеру. Фото reuters.com