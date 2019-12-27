Врач рассказала, чем чревата неправильная чистка зубов

Стоматолог из Великобритании Элизабет Милфорд дала читателям Daily Mail ряд полезных рекомендаций, сообщают РИА «Новости». Врач обратила внимание на наиболее часто встречающиеся ошибки при чистке зубов.

По словам специалиста, большинство предпочитает полоскать рот водой сразу после чистки, что значительно снижает укрепляющий эффект зубной пасты.

Она также отметила, что гигиеническая процедура нежелательна после употребления кислой пищи или напитков, поскольку может привести к повреждению зубов.

Кроме того, многие люди чистят зубы слишком быстро или слишком усердно, рассказала Милфорд. Она посоветовала тратить на процедуру около двух минут и стараться не нажимать на щетку слишком сильно, чтобы не повредить десны.

Стоматолог также порекомендовала использовать мягкую зубную щетку и менять ее сразу после того, как ворсинки начнут пушиться.