Врачи выяснили, сколько надо двигаться, чтобы предотвратить рак

Спорт и регулярная физическая активность уберегут организм от рака, уверены врачи. Результаты соответствующего исследования огласили онкологи из США. Специалисты заявили, что каждому, кто заботится о своем здоровье, стоит выделить 2,5-5 часов в неделю для умеренных тренировок или 1,5 часа для активного спорта.

Врачи давно говорят, что физическая активность связана с более низким риском развития различных заболеваний, рассказал корреспондент портала «Доктор Питер» со ссылкой на MedicalXpress. Обычно речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях и сахарном диабете. Теперь медики решили выяснить, можно ли с помощью спорта снизить риск развитии рака. Оказалось, что да.

Специалисты Национального института рака США, Американского онкологического общества и Гарвардской школы общественного здравоохранения проанализировали данные более 750 тысяч человек, чтобы выяснить, сколько нужно заниматься спортом. По их данным, для предупреждения заболеваний нужно тренироваться 2,5-5 часов в неделю, если речь идет об умеренной интенсивности. Если вы предпочитаете активный спорт, то достаточно будет и 1,5 часа в неделю.

По словам онкологов, такие тренировки снижают риск развития семи видов онкологических заболеваний: рака толстой кишки у мужчин, рака молочной железы у женщин, рака эндометрия, почки, печени, меланомы и неходжкинской лимфомы.