В Android появится функция записи больших видеофайлов

Ограничение на размер видео, существующее в Android около пяти лет, может быть устранено в следующей версии операционной системы, выход которой состоится во второй половине 2020 года.

Речь, как пишет XDA Developers, идет о невозможности записать видеофайл размером более четырех гигабайт. В актуальных версиях Android приложение для съемки видео начинает записывать изображение в новый файл, когда размер предыдущего вырос до четырех гигабайт - это не всегда удобно.

Современные смартфоны умеют записывать видео в формате 4K, и чтобы достигнуть размера видеофайла в четыре гигабайта, достаточно 10-15 минут. Таким образом, часовое видео в высоком разрешении будет принудительно разбито на 4-6 отдельных файлов.