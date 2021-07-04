Врач рассказал, где и сколько можно ходить босиком

Врач общей практики Владимир Хорошев рассказал о том, когда и где лучше ходить босиком. Он отметил в интервью радио Sputnik, что для этого подходят не все поверхности.

«Босиком ходить полезно, потому что массируются биологически активные точки на всей поверхности нашей стопы, а их великое множество. То есть на стопу буквально проецируются все наши органы и системы: тут и печень, и поджелудочная железа, и головной мозг»,

— заявил Хорошев.

Врач сообщил, что ходить босиком лучше по песку или гальке, а вот по бетону, асфальту и прочим плоским поверхностям — вредно. Эксперт отметил, что ходить босиком можно не более 2−3 часов в день. // Фото: help-yourself.ru