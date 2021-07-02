Диетолог назвала продукты, которые помогут вернуть бодрость

Индийский врач-диетолог Шивани Сикри рассказала, какие продукты помогут справиться с усталостью и стрессом.

Для восполнения витамина C, который придает бодрость и укрепляет иммунитет, специалист посоветовала употреблять киви, цитрусовые, шпинат и перец, передает «Лента.ру». Эксперт также считает, что сил может придать белок, содержащийся в яйце и чечевице. По мнению диетолога, причиной вялости может быть дефицит железа. Им богаты горох, тофу, киноа, сухофрукты и темный шоколад. Восполнить нехватку селена можно, употребляя яйца, бобовые и орехи.

Также Сикри рекомендует регулярно пить молоко с шафраном. Пряность обладает антидепрессивным эффектом и снимает усталость. Начинать день специалист предлагает с напитка из лимона и имбиря и двух плодов киви на завтрак. Для повышения стрессоустойчивости она посоветовала употреблять мед и бананы.

Человеку, который переутомился, Сикри рекомендует съесть бразильские орехи или пару квадратиков темного шоколада. Врач предупредила диабетиков, что к сладкому следует относиться с осторожностью. (фото cheltv.ru)