Врач раскрыла способ не разболеться при первых симптомах простуды

Если принять необходимые меры при первых признаках простуды, то есть вероятность не разболеться. Полезные советы дала терапевт Людмила Лапа, ее слова приводит «Ридус».

Врач отметила, что обычно ОРВИ начинается с чихания, заложенности носа, першения в горле, слабости. Можно попробовать остановить эти процессы с помощью горячей ванны вечером, промывания носа и полоскания горла физраствором с добавлением антисептиков флуимуцила или диоксидина. После этого рекомендуется выпить горячего чаю с лимоном и пораньше лечь спать, чтобы выспаться. На следующий день необходимо избегать переохлаждения и питаться правильно, избегая жирной и тяжелой пищи.

Лапа подчеркнула, что если в предпростудном состоянии надо пойти на работу или учебу, нужно постараться сильно не напрягаться и «ослабить рабочие порывы».

Медик уточнила, что при начинающейся простуде не стоит возлагать большие надежды на чудесную силу витамина С, но выпить его будет не лишним. Фото bilettutu.ru