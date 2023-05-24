Врач призвала россиян не запивать пищу холодной водой

Диетолог Наталия Гридина объяснила, почему не стоит запивать еду холодной водой. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

Врач рассказала, что холодные напитки могут негативно влиять на пищеварение, поскольку, поступая в организм, они притупляют приток крови к органам ЖКТ. Из-за этого еда хуже переваривается, не все ферменты усваиваются полноценно. А остатки еды, попадая в кишечник, вызывают брожение и, как итог, вздутие живота.

Гридина добавила, что вода также влияет на чувство насыщения. Через непродолжительное время после приема пищи человек может снова проголодаться.

Если пищу все же необходимо запивать, доктор советует использовать воду комнатной температуры. В этом случае риск возникновения нежелательных симптомов будет минимальным, отметила врач. // Фото: freepik.com