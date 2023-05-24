Россиянкам перечислили визуально омолаживающие цвета одежды

Стилист Анастасия Хохлова назвала цвета одежды, которые визуально омолаживают человека. Комментарий эксперта приводит издание «Городовой».

Так, специалист рекомендовала использовать мятный и небесно-голубой цвета. По ее мнению, эти оттенки освежают лицо и скрывают признаки старения. В то же время черный цвет, напротив, выделяет морщины и прочие несовершенства кожи. С ним стоит быть осторожнее, подчеркнула Хохлова.

«Поэтому если вы хотите использовать его в образе, то обязательно делайте яркие глаза и губы», - добавила эксперт. // Фото: unsplash.com