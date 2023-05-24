Россиян предупредили о новом виде хакерских атак на электронную почту

Специалисты «Лаборатории Касперского» предупредили россиян о новом виде хакерских атак через электронную почту. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что в мае сотрудники российских компаний начали получать по электронной почте письма от пользователей, с которыми ранее они уже вели переписку. В теме письма указано, что внутри находится информация о встрече, детали проекта или запись аудиоконференции. В действительности же эти письма содержат ссылку, за которой скрывается вредоносное ПО - троянец-загрузчик PikaBot.

Как рассказали в «Лаборатории Касперского», пик атаки хакеров пришелся на 15-18 мая. Всего было выявлено около пяти тысяч подобных вредоносных писем. // Фото: unsplash.com