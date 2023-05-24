В Москве госпитализировали 300-килограммового мужчину

Мужчину массой 300 килограммов госпитализировали из подмосковного Дмитрова в больницу Москвы. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал ГКУ МО «Мособлпожспас».

Отмечается, что медицинские работники не смогли самостоятельно транспортировать 61-летнего пациента до автомобиля скорой помощи и обратились к спасателям.

В итоге в операции участвовали 11 человек, им удалось перенести мужчину в автомобиль медиков. Спасатели и медики использовали для этого надувной усиленный матрац, две пары носилок и деревянную подложку для увеличения площади лежачего места. Фото: Telegram-канал ГКУ МО «Мособлпожспас»