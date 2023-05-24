Грузовик сгорел дотла на трассе «Кола»

Сегодня около часа дня на трассе «Кола» в Ленинградской области произошел пожар. Об этом сообщает 47news.

Многочисленные очевидцы запечатлели горящий грузовик на федеральной магистрали. Огонь вспыхнул в транспортном средстве на 25-м километре трассы. Большегруз успел прижаться к обочине, другие автомобили не были повреждены.

Возгорание было ликвидировано прибывшими на место ЧП пожарными. По предварительной информации, никто не пострадал. // Фото: скриншот видео vk.com/spb_today