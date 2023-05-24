В России собрались выпускать Lada на природном газе

Новые машины «Лада» будут работать на альтернативном топливе. Выпуск автомобилей «Лада Веста» и «Лада Ларгус» на природном газе собираются наладить в ближайшие годы. О новинках в отечественном автопроме сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента по внешним связям с акционерами АвтоВАЗа.

Сергей Громак заявил, что в 2024 и 2025 АвтоВАЗ запустит две модели с газовой силовой установкой на метане, на компримированном природном газе. Первым автомобилем на альтернативном топливе будет «Лада Веста», через год российский производитель представит универсал повышенной вместительности «Лада Ларгус» на природном газе. Модель «Ларгус» будет с новой компоновкой. Газовые баллоны будут расположены под днищем багажника, что важно для дачников и малого бизнеса.

В этом году в Тольятти представили модель Lada Granta CNG на природном газе. В этом году планируется выпуск примерно 3,5 тысяч газомоторной Lada Granta. // фото АвтоВАЗ