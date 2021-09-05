Врач предупредила об опасных бактериях на поверхности смартфона

На поверхности смартфона могут обитать различные болезнетворные бактерии, например, сальмонелла, кишечная палочка, стрептококки, золотистый стафилококк и другие. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказала врач-инфекционист «СМ-Клиника» Наталья Очинская.

По ее словам, в 2015 году исследователи британского университета Суррея доказали, что гаджеты являются рассадником болезнетворных бактерий. Для своего проекта ученые взяли смывы с 30 телефонов. Оказалось, что в некоторых случаях на поверхности телефона может находиться больше бактерий, чем на ободке унитаза и на ручке смыва в мужском туалете. Бактерии могут вызвать серьезные заболевания, в частности, кожные и кишечные, пневмонию и менингит.

Очинская рекомендует очищать корпус гаджета не менее одного раз в день. Для этого можно использовать антибактериальные салфетки, противомикробные средства для рук, разведенный водой этиловый спирт, специальные средства для дезинфекции гаджетов. Врач напомнила, что перед процедурой устройство нужно отключить от сети. (фото JESHOOTS-com, pixabay.com)