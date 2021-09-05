Google и Yandex запретили выдавать одно словосочетание в поиске

Арбитражный суд Москвы запретил поисковикам Google и Yandex показывать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование», пишет «Коммерсантъ». Таким образом столичный суд удовлетворил иски, которые к поисковикам подала ставропольская компания «Вулинтертрейд», занимающаяся продажей овечьей шерсти.

Этим летом Роспатент закрепил товарный знак «умное голосование» за этой компанией. Несколько лет назад сайт с аналогичным названием был запущен сторонниками блогера Алексея Навального.

Компания, продающая шерсть, обратилась в суд за защитой товарного знака. Иск был удовлетворен. Решение было вынесено 3 сентября. Между тем определение суда может быть обжаловано в течение месяца. (фото compgramotnost.ru)