05 сентября 2021, 14:23
Россия

Google и Yandex запретили выдавать одно словосочетание в поиске

Суд запретил поисковикам показывать пользователям результаты по запросу «умное голосование» в качестве обеспечительной меры по иску компании, торгующей овечьей шерстью

Арбитражный суд Москвы запретил поисковикам Google и Yandex показывать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование», пишет «Коммерсантъ». Таким образом столичный суд удовлетворил иски, которые к поисковикам подала ставропольская компания «Вулинтертрейд», занимающаяся продажей овечьей шерсти.

Этим летом Роспатент закрепил товарный знак «умное голосование» за этой компанией. Несколько лет назад сайт с аналогичным названием был запущен сторонниками блогера Алексея Навального.

Компания, продающая шерсть, обратилась в суд за защитой товарного знака. Иск был удовлетворен. Решение было вынесено 3 сентября. Между тем определение суда может быть обжаловано в течение месяца. (фото compgramotnost.ru)

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Метки: 
товарный знак
Арбитражный суд Москвы
поисковики
умное голосование
Google
Yandex