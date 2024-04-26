Врач предупредила об опасности шашлыка для некоторых людей

Эндокринолог Елена Островская рассказала, при каких заболеваниях шашлык может быть опасен для здоровья. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

Как отметила врач, стоит с осторожностью относиться к шашлыку людям с заболеваниями ЖКТ в стадии обострения. Например, речь может идти о желчекаменной болезни. Также мясо может навредить россиянам с хроническим панкреатитом, особенно если речь идет о жирном шашлыке.

Детям до 7-8 лет лучше давать шашлык из курицы и без горелых корочек, добавила Островская.

«Важно понимать, что в процессе горения, особенно если во время жарки на огонь попадают капельки жира с мяса, образуются токсичные вещества. При их регулярном попадании в организм в большом количестве могут развиться онкологические заболевания», - резюмировала медик. // Фото: freepik.com / Racool studio