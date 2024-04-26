Синоптики пообещали россиянам теплое лето

Температура воздуха этим летом будет находиться около климатической нормы или будет превышать ее. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, его слова приводит ТАСС.

Как отметил метеоролог, на Северо-Западе лето будет более теплым, чем обычно. Температура воздуха преимущественно будет превышать норму.

«В целом [температура воздуха] летом прогнозируется около и выше нормы. Не холодное лето. Насколько будет температура выше нормы - за пределами современных знаний современной науки», - пояснил он. // Фото «Петрозаводск говорит»