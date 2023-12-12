Врач предупредила о вредных сочетаниях продуктов на новогоднем столе

Ряд сочетаний популярных на новогоднем столе блюд могут оказаться вредными для здоровья. Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог Вероника Корнилова. Она рассказала aif.ru, как правильно питаться в новогоднюю ночь.

Доктор объяснила, что если перед Новым годом человек начал придерживаться строгой диеты, ее нельзя резко заканчивать в праздничную ночь. Диету лучше завершать за пару недель до застолья и постепенно расширять рацион. Так организм сможет подготовиться к смене питания.

Корнилова также предупредила, что не надо совмещать за праздничным столом разные виды белковой пищи. Например, рыбу с кисломолочными продуктами, морепродукты с сыром. Лучше всего, если на столе будет максимум три-четыре блюда. // фото: freepik.com