Россиянам назвали семь продуктов для зимнего меню

Специалисты Роспотребнадзора в телеграм-канале составили топ из семи самых полезных продуктов для зимы.

В холодный период эксперты советуют включить в рацион красное мясо, морскую рыбу или морепродукты, а также авокадо.

В мясе содержится белок и железо, в рыбе о морепродуктах – Омега-3, а авокадо благотворно влияет на состояние кожи и сердечно-сосудистой системы.

Также следует употреблять цитрусовые, хурму, тыкву, лук и чеснок. Так, тыква богата пектином, витаминами С, А и кальцием. Продукт пойдет на пользу работе кишечника, росту полезной микрофлоры и укреплению общего иммунитета. В хурме есть антиоксиданты, обладающие противовирусным действием. Фрукт благоприятно влияет на обмен жиров, углеводов и белков, стимулирует работу надпочечников. // фото unsplash.com