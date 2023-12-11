Диетологи назвали продукты, которые согревают в холода

Питание в холодное время года нужно перестроить, считают диетологи. Как изменить рацион зимой, они рассказали «Известиям».

По словам диетолога Ларисы Фаерман, в морозы нужно есть достаточное количество белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и клетчатки.

Нутрициолог Вероника Гусакова подчеркнула, что в холода не нужно радикально изменять пищевые привычки и увеличивать калорийность питания.

- Основные принципы здорового питания и баланса питательных веществ остаются неизменными в любое время года. Распределение белков, жиров и углеводов выстраиваем в пропорции 50–60 процентов углеводов, белки 10–20 процентов, жиры 20–30 процентов,

- сказала она.

В меню лучше включить наваристые супы, которые отлично согревают, а также блюда с «тяжелыми белками» - мясом, рыбой и птицей. // фото: freepik.com