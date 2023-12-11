Фитнес-тренер назвал простые способы убрать живот до Нового года

Избавиться от слишком большого живота до Нового года вполне реально. Помогут в этом несколько упражнений, рассказал «Ленте.ру» фитнес-тренер Роман Филиппенко.

Надо выполнять планку и скручивания, они укрепят проблемную область и сделают живот более плоским.

Кроме того, нужно больше ходить, чтобы сжигать калории, ускорять обмен веществ, активизировать мышцы ног, ягодиц и пресса.

Для достижения желаемого результата необходимо сочетать физические упражнения с правильным питанием. То есть употреблять здоровую пищу, ограничить сахар, соль и обработанные продукты. // фото: Bru-nO/ pixabay.com