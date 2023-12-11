11 декабря 2023, 18:46
Фитнес-тренер назвал простые способы убрать живот до Нового года
Несколько упражнений помогут обрести желанную стройность к праздникам
Избавиться от слишком большого живота до Нового года вполне реально. Помогут в этом несколько упражнений, рассказал «Ленте.ру» фитнес-тренер Роман Филиппенко.
Надо выполнять планку и скручивания, они укрепят проблемную область и сделают живот более плоским.
Кроме того, нужно больше ходить, чтобы сжигать калории, ускорять обмен веществ, активизировать мышцы ног, ягодиц и пресса.
Для достижения желаемого результата необходимо сочетать физические упражнения с правильным питанием. То есть употреблять здоровую пищу, ограничить сахар, соль и обработанные продукты. // фото: Bru-nO/ pixabay.com