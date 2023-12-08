Россиянам назвали привычки, способные любого превратить в старика

Вредные повседневные привычки являются главным фактором быстрого старения, считает заместитель директора НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

15-20 лет жизни могут отнять у человека чрезмерное употребление спиртного и курение, пишет «Лента». Плохо влияет на организм и жирная животная пища. На 10-15 лет быстрее изнашивают сердечно-сосудистую систему, печень и поджелудочную железу регулярные шашлыки, завтрак из колбасы и сосисок, бутерброда со сливочным маслом и говяжий стейк на ужин. Полностью отказываться от животной пищи не нужно, но следует соблюдать баланс и добавить в рацион растительные белки и ненасыщенные жиры.

Диетолог советует следить за своим весом, не есть поздно вечером, особенно животную пищу и молочные продукты. Лишний вес также ускоряет процесс старения.

Эксперт советует добавить в меню овощи и фрукты, орехи, есть меньше сахара. При этом стоит уделять внимание и физической активности. Больше проводить времени на свежем воздухе, гулять и заниматься спортом. // фото freepik.com