24 мая 2024, 14:33
Врач предупредил о провоцирующей инсульт распространенной привычке
Академик Беленков рекомендовал ни в коем случае не делать того, что многие любят
Врач-кардиолог, академик РАН Юрий Беленков рассказал о вызывающем инсульт факторе. Он рекомендовал россиянам отказаться от распространенной привычки в эфире передачи «О самом главном» на «России 1».
По словам доктора, речь идет о пересаливании еды. Такая практика ведет к опасному состоянию.
Врач рассказал, что чрезмерное употребление соли стимулирует развитие артериальной гипертонии. Это, в свою очередь, приводит к опасным последствиям, в том числе к инсульту.
- Конечно, это инсульт, болезнь Альцгеймера - это тоже уже процесс, так сказать, отсроченный, тоже возникает у гипертоников,
Злоупотребление солью также приводит к возникновению сосудистой деменции, добавил специалист. // фото: freepik.com