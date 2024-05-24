Врач предупредил о провоцирующей инсульт распространенной привычке

Врач-кардиолог, академик РАН Юрий Беленков рассказал о вызывающем инсульт факторе. Он рекомендовал россиянам отказаться от распространенной привычки в эфире передачи «О самом главном» на «России 1».

По словам доктора, речь идет о пересаливании еды. Такая практика ведет к опасному состоянию.

Врач рассказал, что чрезмерное употребление соли стимулирует развитие артериальной гипертонии. Это, в свою очередь, приводит к опасным последствиям, в том числе к инсульту.

- Конечно, это инсульт, болезнь Альцгеймера - это тоже уже процесс, так сказать, отсроченный, тоже возникает у гипертоников,

Злоупотребление солью также приводит к возникновению сосудистой деменции, добавил специалист. // фото: freepik.com