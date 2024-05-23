23 мая 2024, 20:38
Врачи предупредили об опасности добавок с высокими дозами омега-3
Популярный БАД для здоровья повышает риск аритмии
Пищевые добавки с омега-3 могут оказаться опасными. Об этом предупредили в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА). Об этом свидетельствуют недавние исследования ученых, передает Daily Mail.
По их данным, эти БАДы могут увеличить риск возникновения мерцательной аритмии. А такое состояние, в свою очередь, повышает вероятность инсультов и инфарктов.
Парадоксально, но омега-3 ранее считались средством против инсультов и инфарктов.
EMA предупредило, что риск мерцательной аритмии особенно высок при приеме четырех граммов омега-3 в день. Но в большинстве безрецептурных препаратов содержатся меньшие дозы. Так что принимающие их пациенты не должны опасаться серьезных побочных эффектов. // фото: pixabay.com