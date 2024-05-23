Диетолог назвала россиянам пищевые привычки долгожителей

Чтобы жить долго, надо включать в рацион растительные продукты, особенно бобовые. О продлевающих жизнь пищевых привычках радио «Говорит Москва» рассказала врач-диетолог Нурия Дианова.

Она привела исследования ученых, которые выделили в каждой стране «голубые зоны» - то есть места, где люди живут особенно долго. И везде в рационе жителей этих мест преобладает растительная пища.

- Это не просто про овощи, фрукты. У них много растительных белков, жиров и клетчатки,

- объяснила врач.

По ее словам, долгожители также едят замоченные бобовые, в том числе арахис, но едят умеренно.

Дианова добавила, что долгожители пьют вино, но умеренно. Делать это надо не чаще раза в неделю. // фото: freepik.com