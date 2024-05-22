Врач назвал снижающую риск возникновения рака привычку

Регулярное включение в рацион зелени уменьшает риск развития онкологии. Об этом в программе «О самом главном» на «России 1» заявил доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.

- Я бы это как правило ввел - добавлять зелень к каждому приему пищи, если вы к нему привыкнете, если оно будет у вас работать, вы получите постоянно действующий оздоровительный омолаживающий фактор,

- сказал он.

Врач уточнил, что привычка есть при каждом приеме пищи петрушку, капусту, брокколи либо другую зелень снижает вероятность развития рака толстой и прямой кишки.

Эти продукты также защищают женщин от постменопаузального рака молочных желез, а мужчин - от рака предстательной железы. // фото: freepik.com