Диету на основе жиров признали укрепляющей психическое здоровье

Специалисты Университета Нортумбрии в Великобритании выяснили, что основанная на употреблении большого количества жирной пищи кето-диета способствует спокойствию, эмоциональному благополучию и внимательности.

Ученые опубликовали результаты своего исследования в журнале Nutrition. Они изучили больше 400 человек. Всех испытуемых набрали обследовали на уровень испытываемого стресса и тяжесть симптомов депрессии и тревоги.

Участники исследования также рассказали о своем рационе питания и заполнили специальные опросники бдительности, удовлетворенности и спокойствия.

Оказалось, что соблюдавшие кетогенную диету сообщали о лучшем настроении и более низком уровне стресса и тревоги. Они демонстрировали более высокие показатели психологического благополучия, внимательности и спокойствия.

При кето-диете в рацион включают большое количество жиров, умеренное - белков и низкое - углеводов. Придерживающиеся такого типа питания люди часто едят мясо, рыбу, орехи, сыры, морепродукты, яйца. Но сахар, хлеб, фрукты, ягоды, некоторые крупы в их рационе почти отсутствуют. Чтобы выяснить, какие компоненты «разрешенных» продуктов благотворно влияют на психику, нужны потребуются исследования. // фото: freepik.com