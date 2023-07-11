Врач опроверг связь бюстгальтера с развитием рака груди

Хирург и онколог-маммолог Виктор Федосейкин развеял миф о том, что неправильно подобранное белье может спровоцировать опухоль в груди.

В беседе с Life врач заявил, что нет научных подтверждений тому, что белье может спровоцировать опухоль молочной железы. Причем это касается как тесного белья, лифчиков на косточках, с поролоном, спортивных топов.

Федосейкин назвал факторы риска развития заболевания - хронический стресс, неправильное питание, прерывание беременности, наследственность, ранние менструации и поздняя менопауза, отсутствие грудного вскармливания, беременностей и родов. // фото unsplash.com