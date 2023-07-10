Врач развеял миф о вреде майонеза

О пользе двух ложек майонеза в день рассказал врач-диетолог Никита Осинов изданию «Доктор Питер».

Правда, речь идет о соусе, сделанном в домашних условиях с добавлением яиц, растительного масла, горчицы, лимонного сока и специй. Такой продукт содержит необходимый для организма холестерин. Нужен он для деления клеток, выработки гормонов, синтеза витамина D, пояснил врач.

Если съесть больше двух ложек, то организму действительно будет нанесен вред.

Майонез весьма калориен, в 100 г содержится 680 калорий. // фото freepik.com