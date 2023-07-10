Один район в Карелии оказался безопасен от клещей

Мелкие кровососы активничают в Карелии с середины апреля. От «зубов» клещей пострадали уже 1646 человек, из них детей - 404. В Петрозаводске за время наблюдений зафиксировано 534 обращения.

По сведениям Роспотребнадзора, за минувшую неделю на клещей в Карелии пожаловались 98 человек, из них в Петрозаводске – 50.

«Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы на 17-ти административных территориях республики, за исключением Лоухского района»,

- сообщают в управлении.

В Карелии подтверждено шесть случаев клещевого боррелиоза и восемь - клещевого вирусного энцефалита.

С начала года специфическую профилактику против клещевого энцефалита прошли 13084 человека. // фото unsplash.com