10 июля 2023, 16:31
Один район в Карелии оказался безопасен от клещей
Почти сто человек покусали клещи в республике за прошедшую неделю
Мелкие кровососы активничают в Карелии с середины апреля. От «зубов» клещей пострадали уже 1646 человек, из них детей - 404. В Петрозаводске за время наблюдений зафиксировано 534 обращения.
По сведениям Роспотребнадзора, за минувшую неделю на клещей в Карелии пожаловались 98 человек, из них в Петрозаводске – 50.
«Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы на 17-ти административных территориях республики, за исключением Лоухского района»,
- сообщают в управлении.
В Карелии подтверждено шесть случаев клещевого боррелиоза и восемь - клещевого вирусного энцефалита.
С начала года специфическую профилактику против клещевого энцефалита прошли 13084 человека. // фото unsplash.com