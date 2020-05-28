Врач объяснил, с чем может быть связана частая боль в животе

При низком количестве клетчатки в организме человек страдает от частых болей в животе. Главными источниками клетчатки для человека являются бобовые, крупы, овощи и фрукты, рассказала врач-проктолог Елена Смирнова, ее слова приводит «Российская газета».

Нехватка клетчатки приводит к образованию мешковидных выпячиваний стенок толстой кишки. Если их вовремя не распознать, они увеличиваются в размерах, приводя к сильным болям в животе. Иногда они могут сопровождаться высокой температурой. Также больной может страдать нарушением стула и вздутием живота.

«В такой ситуации высок риск кишечной непроходимости, кишечного кровотечения, разрыва дивертикула с перитонитом. Поэтому важно вовремя обратиться к специалисту», - отметила Смирнова. Врач также добавила, что особенную настороженность следует проявить, если симптомы обнаруживаются у пожилых людей.