Разработаны рекомендации по открытию кинотеатров в России

Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе кинотеатров после их открытия по окончании действия ограничительных мер. Участие в разработке правил принимало также министерство культуры РФ, сообщает РИА Новости.

Чтобы у входа в кинозал не возникала очередь, рекомендуется запускать зрителей не менее чем за 15 минут до начала сеанса. Интервал между сеансами должен составлять не менее получаса, чтобы зал можно было проветрить и провести его уборку с использованием дезинфицирующих средств.

Зрители на киносеансах должны находиться в масках и соблюдать дистанцию в полтора метра друг от друга. Это правило не будет касаться членов одной семьи.

Кинобары продолжат работу. Впрочем, продажи будут осуществляться через вендинговые машины. 3D-очки будут предоставляться только при условии их дезинфекции. Зрители смогут приносить и собственные 3D-очки.