Школьников начнут тестировать на наркотики с седьмого класса

Для российских школьников с 13 лет будет предусмотрена процедура прохождения социально-психологического тестирования на наркотики и психотропные вещества. Соответствующий приказ Минпросвещения РФ опубликован на портале правовой информации.

В предыдущем приказе нижняя планка возраста прохождения подобных тестов указана не была. Сейчас она будет определяться седьмым классом и возрастом 13 лет.

Тестирование станет ежегодным. Школьники будут заполнять анкеты с определенными вопросами, при этом, в любой момент участники тестирования смогут отказаться от него.